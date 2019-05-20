ЦБ РФ отметил рост зарплат в ряде отраслей
12:32 20.05.2019 Источник: Известия
Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады. Об говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды» (есть в распоряжении«Известий»).
Отмечается, что доходы работников в строительном секторе, обрабатывающей промышленности и торговле выросли до 6–9%, в то время как финансисты потеряли 1,5%.
Очень медленно растут зарплаты госслужащих и медицинских работников.
Эксперты считают, что рост доходов происходит в тех отраслях, которые постепенно выходят из депрессивного состояния и где зарплаты были относительно низкими. В целом же по рынку труда улучшения ждать не стоит из-за замедления темпов ВВП.
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