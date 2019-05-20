Шведская прокуратура направила запрос на заочный арест Ассанжа
12:05 20.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шведская прокуратура направила в понедельник запрос в суд о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
"Заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон сегодня направила запрос в окружной суд Упсалы, в котором просит заочно арестовать Джулиана Ассанжа", - отмечено в сообщении.
"Я прошу, чтобы окружной суд заочно задержал Ассанжа по подозрению в изнасиловании. Если окружной суд решит арестовать его, я приступлю к процедуре выдачи европейского ордера на арест, в котором содержится просьба об экстрадиции в Швецию", - пояснила Перссон.
Согласно информации, предоставленной британскими властями, Джулиан Ассанж отбывает в заключении 25 недель за преступление в Великобритании, поясняет шведская прокуратура. Австралиец может быть экстрадирован в Соединенные Штаты.
"В ситуации конкуренции между шведским европейским ордером на арест и американским запросом об экстрадиции власти Великобритании принимают решение о порядке очередности. Исход этого процесса не может быть предсказан", - добавила Перссон.
День и время проведения судебного заседания еще не определены. Это решение принимает окружной суд.
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