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НОВОСТИ

Украина оказалась в долговой яме из-за МВФ - депутат Рады

11:00 20.05.2019

Украина понесла убытки и оказалась в долговой яме в результате сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом в эфире украинского телевидения рассказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

«За последние годы «болезнь» нашей экономики никак не улучшилась. Сырьевая составляющая экономики увеличивается, трудовая миграция достигла невиданных размеров, объемы иностранных инвестиций опустились до 90-х годов и снижаются, темпы роста ВВП уничтожены. Объясните, за что мы им платить должны?», — задался вопросом Рабинович.

В ближайшие пять лет Киев должен будет выплатить МВФ около 10 миллиардов долларов, сообщил также депутат.  ФАН

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