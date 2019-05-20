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В МИД Испании назвали врагов Европы

12:20 20.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель считает, что Европа должна измениться, чтобы продолжить свое существование. Такие мнение кандидат от Испанской социалистической рабочей партии на выборах в Европарламент выразил в опубликованном в понедельник интервью газете "Мундо".

"Растет осознание того, что Европа не может продолжать функционировать так, как [это происходило] до настоящего времени. Она должна измениться, чтобы выжить", - подчеркнул Боррель. По его словам, в "Европе нуждаются как никогда, но она находится под угрозой". "У нее появилось много врагов: [хозяин Белого дома Дональд] Трамп, [премьер Венгрии Виктор] Орбан, [вице-премьер и глава МВД Италии Маттео] Сальвини, Китай, [президент России Владимир] Путин, Brexit", - утверждает и. о. главы МИД Испании.

При этом, по мнению Борреля, Европа "может превратить эти риски в возможности". "Возможно, Трамп, нападая на германское активное сальдо торгового баланса, заставит ФРГ изменить свою экономическую модель, - отметил дипломат. - Возможно, Путин заставит нас изменить оборонную политику". "Может Brexit заставит нас быстрее двигаться к политическому союзу, возможно, Сальвини и Орбан заставят нас серьезно отнестись к защите основных прав", - заявил Боррель.

Выборы в Европарламент пройдут 23-26 мая во всех странах Евросоюза, даты варьируются из-за различий в законодательствах этих государств. По их итогам партия- победитель получит право назначить главу Еврокомиссии.

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