Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к РФ
11:32 20.05.2019 Источник: Известия
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетовал на то, что Германия не воспринимает Россию как угрозу и ради своих экономических амбиций реализует «Северный поток — 2».
По его словам, российские ракеты в Калининграде способны достать до Берлина, но немцы почему-то закрывают на это глаза.
«Я думаю, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США», — заявил Сикорский в интервью газете Welt.
Экс-министр посоветовал Германии серьезнее относиться к своей обороне и вкладывать больше денег в армию, так как даже у Польши, чей военный бюджет меньше в четыре раза, на вооружении «больше боеспособных танков».
Раскритиковал Сикорский и позицию Берлина по газопроводу «Северный поток — 2».
«Со строительством «Северного потока» 1 и 2 Германия поставила свои экономические интересы не только выше интересов соседей, но и вышел геостратегических интересов Европы. Мне хорошо известно, что Германия хочет стать центром распределения газа в Европе и нуждается в сырье, чтобы конкурировать с США, но страны Центральной и Восточной Европы становятся более уязвимыми для возможных попыток российского шантажа», — добавил политик. Известия
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