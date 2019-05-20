Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к РФ

11:32 Источник: Известия

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетовал на то, что Германия не воспринимает Россию как угрозу и ради своих экономических амбиций реализует «Северный поток — 2».

По его словам, российские ракеты в Калининграде способны достать до Берлина, но немцы почему-то закрывают на это глаза.

«Я думаю, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США», — заявил Сикорский в интервью газете Welt.



Экс-министр посоветовал Германии серьезнее относиться к своей обороне и вкладывать больше денег в армию, так как даже у Польши, чей военный бюджет меньше в четыре раза, на вооружении «больше боеспособных танков».



Раскритиковал Сикорский и позицию Берлина по газопроводу «Северный поток — 2».



«Со строительством «Северного потока» 1 и 2 Германия поставила свои экономические интересы не только выше интересов соседей, но и вышел геостратегических интересов Европы. Мне хорошо известно, что Германия хочет стать центром распределения газа в Европе и нуждается в сырье, чтобы конкурировать с США, но страны Центральной и Восточной Европы становятся более уязвимыми для возможных попыток российского шантажа», — добавил политик. Известия

