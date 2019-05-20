0
0
58
НОВОСТИ

Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к РФ

11:32 20.05.2019 Источник: Известия

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетовал на то, что Германия не воспринимает Россию как угрозу и ради своих экономических амбиций реализует «Северный поток — 2».

По его словам, российские ракеты в Калининграде способны достать до Берлина, но немцы почему-то закрывают на это глаза.

«Я думаю, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США», — заявил Сикорский в интервью газете Welt.

Экс-министр посоветовал Германии серьезнее относиться к своей обороне и вкладывать больше денег в армию, так как даже у Польши, чей военный бюджет меньше в четыре раза, на вооружении «больше боеспособных танков».

Раскритиковал Сикорский и позицию Берлина по газопроводу «Северный поток — 2».

«Со строительством «Северного потока» 1 и 2 Германия поставила свои экономические интересы не только выше интересов соседей, но и вышел геостратегических интересов Европы. Мне хорошо известно, что Германия хочет стать центром распределения газа в Европе и нуждается в сырье, чтобы конкурировать с США, но страны Центральной и Восточной Европы становятся более уязвимыми для возможных попыток российского шантажа», — добавил политик.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 20.05.2019
Глава Минобороны Украины Полторак подал в отставку
0
4
11:20 20.05.2019
Президент Украины дал Раде два месяца на принятие важных решений
0
107
11:02 20.05.2019
Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
0
151
11:00 20.05.2019
Украина оказалась в долговой яме из-за МВФ - депутат Рады
0
122
10:32 20.05.2019
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
0
170
10:20 20.05.2019
Мэрия Екатеринбурга объявила сбор предложений по возможным площадкам для возведения храма
0
154
10:05 20.05.2019
Восемь регионов получат тесты ЕГЭ в виде зашифрованных файлов
0
174
10:00 20.05.2019
Объяснен отказ аннулировать итоги "Евровидения-2019" из-за песни победителя
0
244
09:32 20.05.2019
Отказ от абортов необходим для увеличения населения России - патриарх Кирилл
0
229
09:20 20.05.2019
Смартфоны Huawei останутся без Android
0
231

Возврат к списку