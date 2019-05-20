Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
10:32 20.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский в понедельник принял присягу президента Украины на торжественном заседании Верховной рады.
"Обязуюсь всеми своими делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - сказал новый президент страны.
[обновлено 10:41] После этого Зеленскому были вручены символы власти - булава, нагрудный знак президента Украины и гербовая печать, а глава ЦИК Татьяна Слипачук вручила Зеленскому удостоверение главы государства.
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