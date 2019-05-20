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НОВОСТИ

Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

11:02 20.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и проведении в стране досрочных парламентских выборов.

"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы", - сказал он.

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