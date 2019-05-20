Президент Украины дал Раде два месяца на принятие важных решений
11:20 20.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и призвал депутатов за два месяца до окончания полномочий принять ряд важных законов, в частности, лишить парламентариев иммунитета. Об этом он заявил в понедельник Верховной раде Украины после вступления в должность в обращении к украинскому народу.
"Прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс", - призвал депутатов Зеленский. Он сказал, что настаивает также на открытых избирательных списках по выборам в Раду.
Президент также призвал депутатов уволить главу Службы безопасности Украины, генпрокурора и министра обороны. "У вас на это два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе... на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную раду Украины восьмого созыва", - объявил он. Зеленский обратился и к членам нынешнего правительства, заявив, что пришло время им "брать бумагу и ручку, чтобы освободить места для будущих поколений".
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