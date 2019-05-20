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Глава Минобороны Украины Полторак подал в отставку

12:00 20.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Минобороны Украины подал в отставку. Степан Полторак опубликовал в Facebook фотографию заявления на имя Владимира Зеленского.

«Честь имею», — подписал снимок Полторак.

Сегодня стало известно об уходе главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Он подал рапорт об отставке за несколько часов до инаугурации президента. Этому примеру последовали все его заместители. На прошлой неделе заявление об уходе написали министр иностранных дел Павел Климкин и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Сегодня Владимир Зеленский официально стал президентом Украины. Во время торжественной церемонии в Верховной Раде он принёс присягу на верность украинскому народу. Во время выступления Зеленский назвал своей первой задачей на посту главы государства установление мира в Донбассе.  Говорит Москва

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