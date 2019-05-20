В Турции выдали ордер на задержание почти 250 сотрудников МИДа
13:05 20.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Власти Турции выдали ордер на задержание почти 250 сотрудников Министерства иностранных дел. Их подозревают в причастности к террористической организации фетхуллахистов, которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года. Об этом сообщает телеканал NTV. Следствие считает, что сотрудники успешно сдали экзамен для работы на государственной службе, именно благодаря сотрудничеству с террористами. Сейчас задержаны уже почти 80 человек. Эхо Москвы
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