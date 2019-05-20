Дежурные силы ПВО отразили атаку террористов на аэродром Хмеймим

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористы "Джебхат ан- Нусры" (запрещенная в РФ организация) совершили попытку нападения на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии с помощью реактивной системы залпового огня, дежурные силы ПВО отразили атаку. Об этом в понедельник сообщили журналистам в Минобороны России.

"Вечером 19 мая террористами "Джебхат ан-Нусры" была совершена попытка нападения на российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО). Около 20:00 в воскресенье с территории идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе террористами было выпущено 6 реактивных снарядов. Дежурными силами ПВО авиабазы все снаряды были уничтожены", - сказали в Минобороны.



В военном ведомстве подчеркнули, что на "Хмеймиме" никаких разрушений и пострадавших нет, авиабаза продолжает функционирование в штатном режиме.

