Дежурные силы ПВО отразили атаку террористов на аэродром Хмеймим
14:12 20.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Террористы "Джебхат ан- Нусры" (запрещенная в РФ организация) совершили попытку нападения на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии с помощью реактивной системы залпового огня, дежурные силы ПВО отразили атаку. Об этом в понедельник сообщили журналистам в Минобороны России.
"Вечером 19 мая террористами "Джебхат ан-Нусры" была совершена попытка нападения на российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО). Около 20:00 в воскресенье с территории идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе террористами было выпущено 6 реактивных снарядов. Дежурными силами ПВО авиабазы все снаряды были уничтожены", - сказали в Минобороны.
В военном ведомстве подчеркнули, что на "Хмеймиме" никаких разрушений и пострадавших нет, авиабаза продолжает функционирование в штатном режиме.
НОВОСТИ
- 14:32 20.05.2019
- Кремль не стал поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Украины
- 14:00 20.05.2019
- В Госдуме заявили, что жители Приднестровья тоже могут получить паспорта РФ
- 13:32 20.05.2019
- Советские диссиденты обеспокоены предложением внести в Конституцию РФ статью об идеологии
- 13:20 20.05.2019
- Рабочие советы РУСАЛа посадят 1000 деревьев в Сибири
- 13:05 20.05.2019
- В Турции выдали ордер на задержание почти 250 сотрудников МИДа
- 13:00 20.05.2019
- Песков напомнил о причастности Вашингтона к кибератакам на РФ
- 12:32 20.05.2019
- ЦБ РФ отметил рост зарплат в ряде отраслей
- 12:20 20.05.2019
- В МИД Испании назвали врагов Европы
- 12:05 20.05.2019
- Шведская прокуратура направила запрос на заочный арест Ассанжа
- 12:00 20.05.2019
- Глава Минобороны Украины Полторак подал в отставку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать