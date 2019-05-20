0
0
98
НОВОСТИ

Дежурные силы ПВО отразили атаку террористов на аэродром Хмеймим

14:12 20.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористы "Джебхат ан- Нусры" (запрещенная в РФ организация) совершили попытку нападения на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии с помощью реактивной системы залпового огня, дежурные силы ПВО отразили атаку. Об этом в понедельник сообщили журналистам в Минобороны России.

"Вечером 19 мая террористами "Джебхат ан-Нусры" была совершена попытка нападения на российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО). Около 20:00 в воскресенье с территории идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе террористами было выпущено 6 реактивных снарядов. Дежурными силами ПВО авиабазы все снаряды были уничтожены", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что на "Хмеймиме" никаких разрушений и пострадавших нет, авиабаза продолжает функционирование в штатном режиме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 20.05.2019
Кремль не стал поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Украины
0
60
14:00 20.05.2019
В Госдуме заявили, что жители Приднестровья тоже могут получить паспорта РФ
0
111
13:32 20.05.2019
Советские диссиденты обеспокоены предложением внести в Конституцию РФ статью об идеологии
0
158
13:20 20.05.2019
Рабочие советы РУСАЛа посадят 1000 деревьев в Сибири
0
144
13:05 20.05.2019
В Турции выдали ордер на задержание почти 250 сотрудников МИДа
0
178
13:00 20.05.2019
Песков напомнил о причастности Вашингтона к кибератакам на РФ
0
180
12:32 20.05.2019
ЦБ РФ отметил рост зарплат в ряде отраслей
0
196
12:20 20.05.2019
В МИД Испании назвали врагов Европы
0
240
12:05 20.05.2019
Шведская прокуратура направила запрос на заочный арест Ассанжа
0
203
12:00 20.05.2019
Глава Минобороны Украины Полторак подал в отставку
0
235

Возврат к списку