Кремль не стал поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Украины
14:32 20.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Кремль отказался поздравлять Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины. «Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в нормализации российско-украинских отношений», — так сказал журналистам кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.
На уточняющий вопрос, когда это может произойти, Песков ответил: «Первые успехи будут очевидны, Мы с вами увидим их невооруженным глазом». Эхо Москвы
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