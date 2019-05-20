Из-за протеста горожан в Челябинске заморожен проект по строительству часовни

15:32 Источник: Эхо Москвы

В Челябинске из-за протеста горожан заморожен проект по строительству часовни. «Опыт Екатеринбурга должен быть изучен», — заявил мэр Челябинска Владимир Елистратов, — передает Коммерсант-Челябинск.

Проект строительства часовни в сквере напротив Южно-Уральского государственного университета обсуждался с начала 2000-х годов. Строительство должны были начать летом этого года. Против, в частности, выступили студенты университета. Эхо Москвы