0
0
80
НОВОСТИ

Из-за протеста горожан в Челябинске заморожен проект по строительству часовни

15:32 20.05.2019 Источник: Эхо Москвы

В Челябинске из-за протеста горожан заморожен проект по строительству часовни. «Опыт Екатеринбурга должен быть изучен», — заявил мэр Челябинска Владимир Елистратов, — передает Коммерсант-Челябинск. 

Проект строительства часовни в сквере напротив Южно-Уральского государственного университета обсуждался с начала 2000-х годов. Строительство должны были начать летом этого года. Против, в частности, выступили студенты университета.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 20.05.2019
Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма
0
45
16:00 20.05.2019
Топилин сообщил об увеличении МРОТ к 2021 году
0
66
15:12 20.05.2019
Эквадор передал США личные вещи и документы Ассанжа из посольства в Лондоне - WikiLeaks
0
123
15:00 20.05.2019
МВД предлагает изымать автомобили у водителей, находящихся в состоянии опьянения
0
136
14:32 20.05.2019
Кремль не стал поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Украины
0
196
14:12 20.05.2019
Дежурные силы ПВО отразили атаку террористов на аэродром Хмеймим
0
206
14:00 20.05.2019
В Госдуме заявили, что жители Приднестровья тоже могут получить паспорта РФ
0
217
13:32 20.05.2019
Советские диссиденты обеспокоены предложением внести в Конституцию РФ статью об идеологии
0
262
13:20 20.05.2019
Рабочие советы РУСАЛа посадят 1000 деревьев в Сибири
0
218
13:05 20.05.2019
В Турции выдали ордер на задержание почти 250 сотрудников МИДа
0
245

Возврат к списку