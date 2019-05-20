Топилин сообщил об увеличении МРОТ к 2021 году
16:00 20.05.2019 Источник: RNS
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен в связи с пересмотром потребительской корзины к 2021 году, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе выступления на X съезде ФНПР.
«С 1 января 2021 (потребительская - RNS) корзина будет пересмотрена. Пересмотрена, естественно, в большую сторону... В этой связи и минимальный размер оплаты труда будет увеличен», — заявил Топилин. RNS
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