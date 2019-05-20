Топилин сообщил об увеличении МРОТ к 2021 году

16:00 Источник: RNS

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен в связи с пересмотром потребительской корзины к 2021 году, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе выступления на X съезде ФНПР.

«С 1 января 2021 (потребительская - RNS) корзина будет пересмотрена. Пересмотрена, естественно, в большую сторону... В этой связи и минимальный размер оплаты труда будет увеличен», — заявил Топилин. RNS

