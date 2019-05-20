Армия Хафтара ввела запрет на использование портов в западной части Ливии - ТВ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о введение запрета на использование портов в западной части страны. Об этом со ссылкой на заявление ЛНА сообщил в понедельник телеканал "Аль-Хадас".

"В соответствии с решением главнокомандующего армии Халифы Хафтара о прекращении снабжения вооруженных формирований в западном регионе глава штаба военно-морских сил бригадный генерал Фарадж аль-Махдави объявил о мобилизации ВМС, а также ввел запрет на использование всех морских портов в западном регионе [страны]", - цитирует "Аль-Хадас" заявление армии. Отмечается, что к любому, кто приблизится к портам западной части Ливии, будут применены самые решительные меры, в особенности это касается Турции.



По утверждению "Аль-Хадас", в субботу из порта турецкого города Самсун в порт ливийской столицы Триполи прибыло судно, доставившее оружие, различные боеприпасы, а также военные транспортные средства вооруженным формированиям, лояльным Правительству национального согласия ПНС премьер-министра Фаиза Сараджа. Телеканал указывает, что ПНС готовится к расширенной операции по противодействию наступающим на Триполи силам ЛНА.

