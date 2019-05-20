Прокуратура Австрии не видит оснований начинать расследование в отношении Штрахе
17:12 20.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Прокуратура Австрии не видит оснований начинать расследование в отношении бывшего вице-канцлера Хайнца Кристиана Штрахе, а также его помощника. Конкретных доказательств совершения преступления нет, — говорится в сообщении ведомства.
В свою очередь, немецкие издания отказываются предоставить неотредактированный видеоматериал, который и вызвал политический скандал в стране. За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ опубликовали видео, в которых утверждалось, что Штрахе обсуждал покупку медиа-активов с некоей россиянкой для того, чтобы повлиять на итоги парламентских выборов.
После этого Штрахе подал в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отказывается от коалиции с «Партией свободы» и объявил о намерении провести досрочные выборы.
Россия не имеет никакого отношения к скандалу в Австрии, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. От дальнейших комментариев он воздержался. Эхо Москвы
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