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Прокуратура Австрии не видит оснований начинать расследование в отношении Штрахе

17:12 20.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Прокуратура Австрии не видит оснований начинать расследование в отношении бывшего вице-канцлера Хайнца Кристиана Штрахе, а также его помощника. Конкретных доказательств совершения преступления нет, — говорится в сообщении ведомства. 

В свою очередь, немецкие издания отказываются предоставить неотредактированный видеоматериал, который и вызвал политический скандал в стране. За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ опубликовали видео, в  которых утверждалось, что Штрахе обсуждал покупку медиа-активов с некоей россиянкой для того, чтобы повлиять на  итоги парламентских выборов. 

После этого Штрахе подал в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отказывается от коалиции с  «Партией свободы» и объявил о намерении провести досрочные выборы. 

Россия не имеет никакого отношения к скандалу в Австрии, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. От дальнейших комментариев он воздержался.  Эхо Москвы

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