В Москве около 9 тыс. человек эвакуированы из 10 школ из-за угроз взрыва
17:32 20.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около девяти тысяч человек эвакуированы из 10 столичных школ после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили источник в правоохранительных органах.
"В понедельник в оперативные службы поступили анонимные сообщения о минировании 10 московских школ, среди которых два колледжа полиции. На время проверки зданий эвакуированы около девяти тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
Часть школ, а также два колледжа полиции уже проверены. Угроза оказалась ложной.
СК начал проверку после сообщений о минировании столичных школ.
НОВОСТИ
- 18:03 20.05.2019
- Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра Украины
- 17:12 20.05.2019
- Прокуратура Австрии не видит оснований начинать расследование в отношении Штрахе
- 17:00 20.05.2019
- Армия Хафтара ввела запрет на использование портов в западной части Ливии - ТВ
- 16:47 20.05.2019
- Москвичи запустили в водоемы 3300 бумажных и деревянных корабликов
- 16:32 20.05.2019
- РФ и Испания взаимно признают дипломы и научные степени
- 16:12 20.05.2019
- Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма
- 16:00 20.05.2019
- Топилин сообщил об увеличении МРОТ к 2021 году
- 15:32 20.05.2019
- Из-за протеста горожан в Челябинске заморожен проект по строительству часовни
- 15:12 20.05.2019
- Эквадор передал США личные вещи и документы Ассанжа из посольства в Лондоне - WikiLeaks
- 15:00 20.05.2019
- МВД предлагает изымать автомобили у водителей, находящихся в состоянии опьянения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать