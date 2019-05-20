В Москве около 9 тыс. человек эвакуированы из 10 школ из-за угроз взрыва

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около девяти тысяч человек эвакуированы из 10 столичных школ после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили источник в правоохранительных органах.

"В понедельник в оперативные службы поступили анонимные сообщения о минировании 10 московских школ, среди которых два колледжа полиции. На время проверки зданий эвакуированы около девяти тысяч человек", - сказал собеседник агентства.



Часть школ, а также два колледжа полиции уже проверены. Угроза оказалась ложной.



СК начал проверку после сообщений о минировании столичных школ.