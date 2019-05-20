На Турцию постоянно оказывают давление из-за рубежа - Эрдоган
18:40 20.05.2019 Источник: РОСБАЛТ
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на страну постоянно оказывают давление из-за рубежа.
Как передает агентство Anadolu, на церемонии в честь 100-летней годовщины начала войны за независимость он отметил, что «уже шесть лет на Турцию постоянно давят».
«Отношение к турецкому народу не изменилось», — констатировал Эрдоган.
По словам главы страны, те, кто уже более века выдвигают против Турции утверждения, настойчиво игнорируют архивные документы, а также «боль, которую пережил турецкий народ». Росбалт
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