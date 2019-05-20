0
0
93
НОВОСТИ

На Турцию постоянно оказывают давление из-за рубежа - Эрдоган

18:40 20.05.2019 Источник: РОСБАЛТ

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на страну постоянно оказывают давление из-за рубежа.

Как передает агентство Anadolu, на церемонии в честь 100-летней годовщины начала войны за независимость он отметил, что «уже шесть лет на Турцию постоянно давят».

«Отношение к турецкому народу не изменилось», — констатировал Эрдоган.

По словам главы страны, те, кто уже более века выдвигают против Турции утверждения, настойчиво игнорируют архивные документы, а также «боль, которую пережил турецкий народ».  Росбалт

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 20.05.2019
МИД Эстонии вызвал российского посла
0
40
18:03 20.05.2019
Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра Украины
0
158
17:32 20.05.2019
В Москве около 9 тыс. человек эвакуированы из 10 школ из-за угроз взрыва
0
187
17:12 20.05.2019
Прокуратура Австрии не видит оснований начинать расследование в отношении Штрахе
0
199
17:00 20.05.2019
Армия Хафтара ввела запрет на использование портов в западной части Ливии - ТВ
0
200
16:47 20.05.2019
Москвичи запустили в водоемы 3300 бумажных и деревянных корабликов
0
191
16:32 20.05.2019
РФ и Испания взаимно признают дипломы и научные степени
0
241
16:12 20.05.2019
Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма
0
220
16:00 20.05.2019
Топилин сообщил об увеличении МРОТ к 2021 году
0
224
15:32 20.05.2019
Из-за протеста горожан в Челябинске заморожен проект по строительству часовни
0
297

Возврат к списку