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Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра Украины

18:03 20.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета.

"Я принял решение подать в отставку после очередного заседания правительства в среду", - заявил он на брифинге в Киеве.

Гройсман добавил, что принял это решение после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении к украинскому народу, что правительство Украины должно уйти в отставку.

Он напомнил, что, по закону, кабинет министров Украины слагает свои полномочия перед новоизбранным парламентом. "Однако, несмотря на это, я решил подать в отставку после сегодняшнего заявления Зеленского", - указал он.

"За три года (премьерства) мне не стыдно за то, как мы реагировали на вызовы, которые были перед нами, - продолжал Гройсман. - И я предложил президент, парламенту, чтобы мы вместе сформировали повестку дня и очень быстро начали принимать решения, которые сделают Украину сильнее".

"Но президент избрал другой пусть, - сказал Гройсман. - Я считаю, что он сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность перед теми угрозами, которые есть на повестке дня".

Гройсман также заявил, что будет баллотироваться на выборах в Верховную раду.


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