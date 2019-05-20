Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра Украины
18:03 20.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета.
"Я принял решение подать в отставку после очередного заседания правительства в среду", - заявил он на брифинге в Киеве.
Гройсман добавил, что принял это решение после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении к украинскому народу, что правительство Украины должно уйти в отставку.
Он напомнил, что, по закону, кабинет министров Украины слагает свои полномочия перед новоизбранным парламентом. "Однако, несмотря на это, я решил подать в отставку после сегодняшнего заявления Зеленского", - указал он.
"За три года (премьерства) мне не стыдно за то, как мы реагировали на вызовы, которые были перед нами, - продолжал Гройсман. - И я предложил президент, парламенту, чтобы мы вместе сформировали повестку дня и очень быстро начали принимать решения, которые сделают Украину сильнее".
"Но президент избрал другой пусть, - сказал Гройсман. - Я считаю, что он сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность перед теми угрозами, которые есть на повестке дня".
Гройсман также заявил, что будет баллотироваться на выборах в Верховную раду.
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