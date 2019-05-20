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НОВОСТИ

МИД Эстонии вызвал российского посла

19:20 20.05.2019 Источник: Интерфакс

МИД Эстонии вызвал в понедельник посла РФ в этом государстве Александра Петрова и вручил ему ноту. Причиной стало заявление Главного штаба Сил обороны Эстонии о том, что в минувшую субботу самолет Российской Федерации Ту-154 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вандлоо.

В заявлении для прессы сообщается, что это первое в нынешнем году нарушение воздушного пространства Эстонии самолетом РФ.

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