МИД Эстонии вызвал российского посла

19:20 Источник: Интерфакс

МИД Эстонии вызвал в понедельник посла РФ в этом государствеи вручил ему ноту. Причиной стало заявление Главного штаба Сил обороны Эстонии о том, что в минувшую субботу самолет Российской Федерации Ту-154 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вандлоо.В заявлении для прессы сообщается, что это первое в нынешнем году нарушение воздушного пространства Эстонии самолетом РФ.