Коммунисты Екатеринбурга предлагают распустить гордуму из-за ситуации с храмом

20:00 Источник: Эхо Москвы

Коммунисты Екатеринбурга официально внесли в городскую думу вопрос о роспуске парламента из-за споров вокруг храма. В КПРФ считают, что депутаты ответственны за то, что недовольство жителей планами построить церковь на месте сквера переросло в массовые акции.

Многодневные протесты, сопровождавшиеся столкновениями с ОМОНом и разрушением строительного ограждения, создали «крайне неприглядную картину и существенным образом подорвали имидж столицы Урала», — говорится в заявлении фракции КПРФ в парламенте Екатеринбурга. Там уверены, что главной причиной случившегося является неспособность городской думы принимать решения, основанные на мнении горожан. В документе отмечается, что это не первая подобная ситуация, а глубоко укоренившаяся практика. В КПРФ считают, что единственным выходом является роспуск Екатеринбургской городской думы и назначение новых выборов. Причем коммунисты хотят провести их вместе с всенародным голосованием по вопросу строительства храма. Ранее в мэрии города заявили, что результаты опроса жителей будут обязательны к исполнению. Напомню, что протесты в связи с планами по строительству храма на месте сквера начались на прошлой неделе. За несоклкьо дней было задержано почти 100 человек, более 30 получили наказание в виде административного ареста.



В Фонде святой Екатерины сообщили «Эху Москвы», что они готовы по просьбе главы екатеринбургской епархии демонтировать забор вокруг сквера. Там также обещали вернуть эту территорию к первозданному виду.

