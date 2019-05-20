0
0
75
НОВОСТИ

Коммунисты Екатеринбурга предлагают распустить гордуму из-за ситуации с храмом

20:00 20.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Коммунисты Екатеринбурга официально внесли в городскую думу вопрос о роспуске парламента из-за споров вокруг храма. В КПРФ считают, что депутаты ответственны за то, что недовольство жителей планами построить церковь на месте сквера переросло в массовые акции.

Многодневные протесты, сопровождавшиеся столкновениями с ОМОНом и разрушением строительного ограждения, создали «крайне неприглядную картину и существенным образом подорвали имидж столицы Урала», — говорится в заявлении фракции КПРФ в парламенте Екатеринбурга. Там уверены, что главной причиной случившегося является неспособность городской думы принимать решения, основанные на мнении горожан. В документе отмечается, что это не первая подобная ситуация, а глубоко укоренившаяся практика. В КПРФ считают, что единственным выходом является роспуск Екатеринбургской городской думы и назначение новых выборов. Причем коммунисты хотят провести их вместе с всенародным голосованием по вопросу строительства храма. Ранее в мэрии города заявили, что результаты опроса жителей будут обязательны к исполнению. Напомню, что протесты в связи с планами по строительству храма на месте сквера начались на прошлой неделе. За несоклкьо дней было задержано почти 100 человек, более 30 получили наказание в виде административного ареста.

В Фонде святой Екатерины сообщили «Эху Москвы», что они готовы по просьбе главы екатеринбургской епархии демонтировать забор вокруг сквера. Там также обещали вернуть эту территорию к первозданному виду.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 20.05.2019
С Патриарших в восьмой раз украли знак "Запрещено разговаривать с неизвестными"
0
57
19:20 20.05.2019
МИД Эстонии вызвал российского посла
0
175
18:40 20.05.2019
На Турцию постоянно оказывают давление из-за рубежа - Эрдоган
0
170
18:03 20.05.2019
Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра Украины
0
237
17:32 20.05.2019
В Москве около 9 тыс. человек эвакуированы из 10 школ из-за угроз взрыва
0
251
17:12 20.05.2019
Прокуратура Австрии не видит оснований начинать расследование в отношении Штрахе
0
259
17:00 20.05.2019
Армия Хафтара ввела запрет на использование портов в западной части Ливии - ТВ
0
255
16:47 20.05.2019
Москвичи запустили в водоемы 3300 бумажных и деревянных корабликов
0
247
16:32 20.05.2019
РФ и Испания взаимно признают дипломы и научные степени
0
294
16:12 20.05.2019
Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма
0
269

Возврат к списку