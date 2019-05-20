Коммунисты Екатеринбурга предлагают распустить гордуму из-за ситуации с храмом
20:00 20.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Коммунисты Екатеринбурга официально внесли в городскую думу вопрос о роспуске парламента из-за споров вокруг храма. В КПРФ считают, что депутаты ответственны за то, что недовольство жителей планами построить церковь на месте сквера переросло в массовые акции.
Многодневные протесты, сопровождавшиеся столкновениями с ОМОНом и разрушением строительного ограждения, создали «крайне неприглядную картину и существенным образом подорвали имидж столицы Урала», — говорится в заявлении фракции КПРФ в парламенте Екатеринбурга. Там уверены, что главной причиной случившегося является неспособность городской думы принимать решения, основанные на мнении горожан. В документе отмечается, что это не первая подобная ситуация, а глубоко укоренившаяся практика. В КПРФ считают, что единственным выходом является роспуск Екатеринбургской городской думы и назначение новых выборов. Причем коммунисты хотят провести их вместе с всенародным голосованием по вопросу строительства храма. Ранее в мэрии города заявили, что результаты опроса жителей будут обязательны к исполнению. Напомню, что протесты в связи с планами по строительству храма на месте сквера начались на прошлой неделе. За несоклкьо дней было задержано почти 100 человек, более 30 получили наказание в виде административного ареста.
В Фонде святой Екатерины сообщили «Эху Москвы», что они готовы по просьбе главы екатеринбургской епархии демонтировать забор вокруг сквера. Там также обещали вернуть эту территорию к первозданному виду.
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