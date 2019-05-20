С Патриарших в восьмой раз украли знак "Запрещено разговаривать с неизвестными"
20:40 20.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Знак «Запрещено разговаривать с неизвестными» в восьмой раз украли с Патриарших. На месте осталась только табличка с указанной надписью, а металлический диск с изображением силуэтов героев романа «Мастер и Маргарита» пропал. Об этом сообщила исполнительный директор музея «Булгаковский дом» Наталья Склярова.
Как передаёт агентство новостей «Москва», кража, скорее всего, произошла сегодня ночью, поскольку накануне днём знак ещё был. Сотрудники музея обещают сделать всё возможное, чтобы вернуть объект. Они также хотят открыть продажу таких знаков, чтобы желающие могли просто купить, а не воровать их.
Знак «Запрещено разговаривать с неизвестными» установили в восьмой раз 18 мая ко Дню культурного наследия. Ранее его либо похищали, либо заливали краской, либо демонтировали из-за претензий ГИБДД. На знаке в красном перечёркнутом круге на белом фоне изображены силуэты Воланда, Коровьева и кота Бегемота. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 20:00 20.05.2019
- Коммунисты Екатеринбурга предлагают распустить гордуму из-за ситуации с храмом
- 19:20 20.05.2019
- МИД Эстонии вызвал российского посла
- 18:40 20.05.2019
- На Турцию постоянно оказывают давление из-за рубежа - Эрдоган
- 18:03 20.05.2019
- Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра Украины
- 17:32 20.05.2019
- В Москве около 9 тыс. человек эвакуированы из 10 школ из-за угроз взрыва
- 17:12 20.05.2019
- Прокуратура Австрии не видит оснований начинать расследование в отношении Штрахе
- 17:00 20.05.2019
- Армия Хафтара ввела запрет на использование портов в западной части Ливии - ТВ
- 16:47 20.05.2019
- Москвичи запустили в водоемы 3300 бумажных и деревянных корабликов
- 16:32 20.05.2019
- РФ и Испания взаимно признают дипломы и научные степени
- 16:12 20.05.2019
- Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать