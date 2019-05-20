Французская Total и итальянская Eni приостановили платежи за загрязненную российскую нефть - Reuters
21:20 20.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Французская компания Total и итальянская Eni приостановили платежи за загрязненную российскую нефть. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Платежи собираются возобновить после получения компенсаций за поставки загрязненного топлива по нефтепроводу «Дружба». Эхо Москвы
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