Зеленский призвал США к ужесточению антироссийских санкций

22:00 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей администрации и Конгресса США, прибывших на церемонию инаугурации.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ. "США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь", - сказал он.



"Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - добавил также президент Украины.

