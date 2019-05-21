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За 10 лет США собираются ввести в строй 55 боевых кораблей

07:12 21.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа намерена довести число боевых кораблей ВМС страны до 355. Об этом заявил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед военнослужащими на базе военно-морской авиации в Джексонвилле (штат Флорида).

"Президент Трамп призвал к созданию флота более чем из 350 кораблей, и эта задача выполняется, - отметил Пенс. - Мы профинансируем строительство 55 кораблей в рамках бюджетных запросов на будущие годы, и мы доведем численность ВМС США до 355 кораблей чуть более чем за десятилетие"

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