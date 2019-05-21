Трамп рассказал, кто может быть доволен, если президентом США станет Джозеф Байден

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные лидеры хотят, чтобы президентские выборы в США в следующем году выиграл бывший вице-президент страны, демократ Джозеф Байден. С таким утверждением выступил в понедельник американский лидер Дональд Трамп перед своими сторонниками в городе Монтурсвилл (штат Пенсильвания). Трансляцию вели американские новостные телекомпании.

"Он [Байден] объявил, что баллотируется на пост президента, и сказал, что это потому, что иностранные лидеры позвонили ему и попросили это сделать, - утверждал глава государства. - Вне всякого сомнения. Зарубежным странам это [победа на выборах Байдена] понравится гораздо больше".