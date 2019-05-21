В США вновь заговорили об импичменте Трампа
08:15 21.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демонстративный отказ президента США Дональда Трампа идти навстречу демократам в Конгрессе чреват процедурой импичмента. С таким предупреждением выступил в понедельник в эфире телекомпании Си-эн-эн председатель юридического комитета нижней палаты Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк).
Его попросили прокомментировать решение Белого дома позволить своему бывшему юрисконсульту Дональду Макгану проигнорировать повестку на слушания юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, связанные с итогами завершенного спецпрокурором Робертом Мюллером расследования инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. "Из-за непокорности президента и его противозаконного поведения становится все сложнее игнорировать альтернативные [меры воздействия], включая импичмент. Мы рассмотрим импичмент и другие альтернативы", - ответил конгрессмен.
НОВОСТИ
- 09:05 21.05.2019
- Здание Госдумы могут признать аварийным - под ним обнаружены пустоты
- 09:00 21.05.2019
- США, ФРГ, Британия, Польша заблокировали заседание СБ ООН по закону о госязыке Украины
- 08:30 21.05.2019
- Российский модуль "Наука" для МКС может быть запущен не раньше ноября 2020 г - СМИ
- 08:05 21.05.2019
- Последний самолет марки "Ту-134" закончил регулярные полеты и отправится в музей
- 07:46 21.05.2019
- Жителям столицы во вторник на улице может пригодится зонтик
- 07:21 21.05.2019
- Знаменитый автогонщик Ники Лауда умер на 71-м году жизни
- 07:20 21.05.2019
- Трамп рассказал, кто может быть доволен, если президентом США станет Джозеф Байден
- 07:12 21.05.2019
- За 10 лет США собираются ввести в строй 55 боевых кораблей
- 07:00 21.05.2019
- Власти США выдали компании Huawei временное разрешение на работу
- 22:40 20.05.2019
- Иран объявил об увеличении в 4 раза степени обогащения низкообогащенного урана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать