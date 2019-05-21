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В США вновь заговорили об импичменте Трампа

08:15 21.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демонстративный отказ президента США Дональда Трампа идти навстречу демократам в Конгрессе чреват процедурой импичмента. С таким предупреждением выступил в понедельник в эфире телекомпании Си-эн-эн председатель юридического комитета нижней палаты Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк).

Его попросили прокомментировать решение Белого дома позволить своему бывшему юрисконсульту Дональду Макгану проигнорировать повестку на слушания юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, связанные с итогами завершенного спецпрокурором Робертом Мюллером расследования инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. "Из-за непокорности президента и его противозаконного поведения становится все сложнее игнорировать альтернативные [меры воздействия], включая импичмент. Мы рассмотрим импичмент и другие альтернативы", - ответил конгрессмен.

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