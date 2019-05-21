Российский модуль "Наука" для МКС может быть запущен не раньше ноября 2020 г - СМИ

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" будет запущен к МКС не ранее осени 2020 года. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Срок пуска МЛМ "Наука" - это конец октября - ноябрь 2020 года, не раньше", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что для выведения модуля на орбиту планируется использовать ракету-носитель "Протон-М".