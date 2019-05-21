США, ФРГ, Британия, Польша заблокировали заседание СБ ООН по закону о госязыке Украины

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За проведение такого заседания выступили Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея, объявил в понедельник постпред председательствующей в Совбезе в мае Индонезии Диан Трианшах Джани.

"Результат голосования следующий: пять голосов поданы, шестеро проголосовали против, четверо воздержались. Повестка не утверждена ввиду отсутствия достаточного количества голосов", - подытожил он.



Париж призвал голосовать против проведения заседания. "Франция возражает против принятия такой повестки именно сегодня, когда вступает в должность новый президент Владимир Зеленский. Считаем, что сейчас не время рассматривать эту резолюцию. Конечно же, это важный вопрос, но мы не можем проводить конструктивную дискуссию по инициативе одной из сторон", - пояснил постпред Франции при ООН Франсуа Делатр.



Постпред Германии Кристоф Хойсген поддержал заявление французского коллеги. И. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн назвал запрос на проведение встречи "попыткой России отвлечь внимание от демократичных процессов на Украине".



Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал президент Украины Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

