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Здание Госдумы могут признать аварийным - под ним обнаружены пустоты

09:05 21.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Строители обнаружили пустоты под зданием Госдумы. Если будут найдены другие пустоты, здание могут признать аварийным.

Две пустоты в фундаменте Госдумы были обнаружены перед запланированным ремонтом зала пленарных заседаний. Об этом ТАСС рассказал вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев. По его словам, исследования будут продолжаться до тех пор, пока строители не убедятся, что реконструкция зала будет безопасной. В случае обнаружения еще хотя бы одной пустоты здание могут признать аварийным. Депутат не исключил, что в конечном счете специалистам придется отказаться от идеи реконструкции и заняться укреплением фундамента, чтобы здание на Охотном ряду, построенное в 30-х годах XX века, не ушло под землю. 

Начало ремонта было запланировано на лето этого года. По плану он должен продлиться больше года, а на время реконструкции депутаты будут проводить пленарные заседание в Колонном зале Дома союзов, который находится по соседству.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что реконструкция Госдумы обойдется в два миллиарда рублей.  Эхо Москвы

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