Чиновникам вернули зарплаты, урезанные из-за кризиса
09:20 21.05.2019 Источник: РБК
Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства восстановили зарплаты, урезанные на 10% с 1 мая 2015 года указом Владимира Путина. Об этом РБК рассказали два источника, близких к Кремлю, и два собеседника, близких к правительству.
С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК. «Сколько отняли, столько и вернули», — пояснил один из близких к Кремлю собеседников. То же самое сказал источник, близкий к правительству.
Возвращение заработка чиновникам не анонсировали, равно как и не объясняли, с чем это связано, сказали близкие к Кремлю собеседники РБК.
НОВОСТИ
- 10:32 21.05.2019
- РПЦ обвиняют в вырубке редких деревьев под Геленджиком
- 10:20 21.05.2019
- Патриарху Кириллу строят новую резиденцию под Петербургом - СМИ
- 10:05 21.05.2019
- В новосибирском поселке произошло массовое отравление школьников
- 10:00 21.05.2019
- В Москве задержали ближайшего соратника Навального
- 09:32 21.05.2019
- Зеленский подписал первый указ
- 09:05 21.05.2019
- Здание Госдумы могут признать аварийным - под ним обнаружены пустоты
- 09:00 21.05.2019
- США, ФРГ, Британия, Польша заблокировали заседание СБ ООН по закону о госязыке Украины
- 08:40 21.05.2019
- Собчак стала генеральным продюсером телеканала "Супер"
- 08:30 21.05.2019
- Российский модуль "Наука" для МКС может быть запущен не раньше ноября 2020 г - СМИ
- 08:15 21.05.2019
- В США вновь заговорили об импичменте Трампа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать