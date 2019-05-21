Зеленский подписал первый указ

09:32 Источник: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

«В связи со вступлением на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе, изданном под номером 300. РБК