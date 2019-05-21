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НОВОСТИ

Зеленский подписал первый указ

09:32 21.05.2019 Источник: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

«В связи со вступлением на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе, изданном под номером 300.  РБК

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