Зеленский подписал первый указ
09:32 21.05.2019 Источник: РБК
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.
«В связи со вступлением на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе, изданном под номером 300. РБК
НОВОСТИ
- 10:32 21.05.2019
- РПЦ обвиняют в вырубке редких деревьев под Геленджиком
- 10:20 21.05.2019
- Патриарху Кириллу строят новую резиденцию под Петербургом - СМИ
- 10:05 21.05.2019
- В новосибирском поселке произошло массовое отравление школьников
- 10:00 21.05.2019
- В Москве задержали ближайшего соратника Навального
- 09:20 21.05.2019
- Чиновникам вернули зарплаты, урезанные из-за кризиса
- 09:05 21.05.2019
- Здание Госдумы могут признать аварийным - под ним обнаружены пустоты
- 09:00 21.05.2019
- США, ФРГ, Британия, Польша заблокировали заседание СБ ООН по закону о госязыке Украины
- 08:40 21.05.2019
- Собчак стала генеральным продюсером телеканала "Супер"
- 08:30 21.05.2019
- Российский модуль "Наука" для МКС может быть запущен не раньше ноября 2020 г - СМИ
- 08:15 21.05.2019
- В США вновь заговорили об импичменте Трампа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать