В Москве задержали ближайшего соратника Навального

10:00 Источник: Эхо Москвы

Полицейские задержали утром в Москве ближайшего соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Сам он отмечает, что причины задержания ему не говорят. Политика привезли в ОВД «Даниловский». Теперь, как рассказал сам Волков, стражи порядка ждут начальство. Соратник Навального сказал «Эху», что его могут арестовать на срок до 30 суток за акции против пенсионной реформы, которые прошли еще прошлой осенью. Тогда Волков вел в интернете прямую трансляцию протестных выступлений.