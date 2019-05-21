В Москве задержали ближайшего соратника Навального
10:00 21.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Полицейские задержали утром в Москве ближайшего соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Сам он отмечает, что причины задержания ему не говорят. Политика привезли в ОВД «Даниловский». Теперь, как рассказал сам Волков, стражи порядка ждут начальство. Соратник Навального сказал «Эху», что его могут арестовать на срок до 30 суток за акции против пенсионной реформы, которые прошли еще прошлой осенью. Тогда Волков вел в интернете прямую трансляцию протестных выступлений.
НОВОСТИ
- 10:32 21.05.2019
- РПЦ обвиняют в вырубке редких деревьев под Геленджиком
- 10:20 21.05.2019
- Патриарху Кириллу строят новую резиденцию под Петербургом - СМИ
- 10:05 21.05.2019
- В новосибирском поселке произошло массовое отравление школьников
- 09:32 21.05.2019
- Зеленский подписал первый указ
- 09:20 21.05.2019
- Чиновникам вернули зарплаты, урезанные из-за кризиса
- 09:05 21.05.2019
- Здание Госдумы могут признать аварийным - под ним обнаружены пустоты
- 09:00 21.05.2019
- США, ФРГ, Британия, Польша заблокировали заседание СБ ООН по закону о госязыке Украины
- 08:40 21.05.2019
- Собчак стала генеральным продюсером телеканала "Супер"
- 08:30 21.05.2019
- Российский модуль "Наука" для МКС может быть запущен не раньше ноября 2020 г - СМИ
- 08:15 21.05.2019
- В США вновь заговорили об импичменте Трампа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать