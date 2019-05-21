0
0
59
НОВОСТИ

В Москве задержали ближайшего соратника Навального

10:00 21.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Полицейские задержали утром в Москве ближайшего соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Сам он отмечает, что причины задержания ему не говорят. Политика привезли в ОВД «Даниловский». Теперь, как рассказал сам Волков, стражи порядка ждут начальство. Соратник Навального сказал «Эху», что его могут арестовать на срок до 30 суток за акции против пенсионной реформы, которые прошли еще прошлой осенью. Тогда Волков вел в интернете прямую трансляцию протестных выступлений. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 21.05.2019
РПЦ обвиняют в вырубке редких деревьев под Геленджиком
0
45
10:20 21.05.2019
Патриарху Кириллу строят новую резиденцию под Петербургом - СМИ
0
89
10:05 21.05.2019
В новосибирском поселке произошло массовое отравление школьников
0
93
09:32 21.05.2019
Зеленский подписал первый указ
0
145
09:20 21.05.2019
Чиновникам вернули зарплаты, урезанные из-за кризиса
0
152
09:05 21.05.2019
Здание Госдумы могут признать аварийным - под ним обнаружены пустоты
0
180
09:00 21.05.2019
США, ФРГ, Британия, Польша заблокировали заседание СБ ООН по закону о госязыке Украины
0
182
08:40 21.05.2019
Собчак стала генеральным продюсером телеканала "Супер"
0
116
08:30 21.05.2019
Российский модуль "Наука" для МКС может быть запущен не раньше ноября 2020 г - СМИ
0
197
08:15 21.05.2019
В США вновь заговорили об импичменте Трампа
0
222

Возврат к списку