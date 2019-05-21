В новосибирском поселке произошло массовое отравление школьников

10:05 Источник: Эхо Москвы

В поселке Чаны Новосибирской области массовое отравление школьников младших классов. Госпитализированы не менее 13 учащихся. По некоторым данным, они попробовали крысиный яд, который в школу принес один из учеников, — сообщает Тайга.Инфо.

Следователи проводят проверку по факту происшествия. В ведомстве добавили, что пострадавшим оказали медицинскую помощь – их жизнь вне опасности. Эхо Москвы