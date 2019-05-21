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НОВОСТИ

Собчак стала генеральным продюсером телеканала "Супер"

08:40 21.05.2019 Источник: НГ-Online

Ксения Собчак назначена пятым генеральным продюсером телеканала "Супер", входящего в медиахолдинг "Газпром-медиа". Вместе с другими генеральными продюсерами она будет заниматься программным наполнением канала, отвечать за развитие ряда проектов на телеканале, кроме того, планируется, что Собчак будет принимать участие в развлекательных проектах. До сих пор за программное наполнение канала отвечали генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский.

Федеральный развлекательный телеканал "Супер" начал вещание в январе 2018 года. На канале представлены комедийные сериалы и шоу собственного производства, ситкомы, отечественное и зарубежное кино, мультфильмы, развлекательные шоу и передачи.

Вера Цветкова


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