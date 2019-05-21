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НОВОСТИ

Патриарху Кириллу строят новую резиденцию под Петербургом - СМИ

10:20 21.05.2019

У патриарха Кирилла появится личная резиденция на северо-западе. Как выяснил The Bell, под нее реставрируют территорию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора в городе Пушкин под Петербургом. Стоимость проекта — 2,8 млрд рублей, заказчик — Управделами президента.

Контракт на 2,8 млрд рублей предусматривает только реставрацию, все внутреннее убранство — мебель, сантехнику, декоративные элементы и остальное — будут закупать отдельно. Стоимость «начинки» может быть сопоставима с расходами на реставрацию или превысить их.  thebell.io

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