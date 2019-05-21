РПЦ обвиняют в вырубке редких деревьев под Геленджиком

10:32 Источник: Эхо Москвы

Редкие породы деревьев были вырублены возле предполагаемой летней резиденции патриарха Кирилла в Геленджике. По словам представителей «Экологической вахты по Северному Кавказу», там же они обнаружили незаконную свалку строительного мусора. Активисты опасаются, что дальнейшее расширение территории объекта, который официально называется «Духовно-культовым центром» Московской патриархии, может привести к вырубке реликтовых сосен, говорится на сайте «Экологической вахты». Эхо Москвы