РПЦ обвиняют в вырубке редких деревьев под Геленджиком
10:32 21.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Редкие породы деревьев были вырублены возле предполагаемой летней резиденции патриарха Кирилла в Геленджике. По словам представителей «Экологической вахты по Северному Кавказу», там же они обнаружили незаконную свалку строительного мусора. Активисты опасаются, что дальнейшее расширение территории объекта, который официально называется «Духовно-культовым центром» Московской патриархии, может привести к вырубке реликтовых сосен, говорится на сайте «Экологической вахты». Эхо Москвы
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