Иран будет решительно защищаться в случае объявления ему войны - постпред Ирана при ООН

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран не считает агрессию допустимым способом ведения политики и готов решительно защищаться в случае объявления ему войны. Об этом сообщил в письме на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша постоянный представитель Ирана при организации Маджид Тахт-Раванчи.

"Иран всегда отвергал войны и конфликты. Страна никогда не выберет военный вариант или стратегию для реализации своей внешней политики. Но должно быть очевидно, что в случае объявления Ирану войны он будет решительно пользоваться всеми своими правами для защиты нации и интересов", - цитирует во вторник послание постпреда агентство ИСНА. По мнению представителя Ирана, в регионе Персидского залива складывается "тревожная ситуация с безопасностью", назревает опасность открытого конфликта.



"Некоторые круги вне региона преследуют здесь свои незаконные интересы путем подлога, дезинформации, ложных разведданных и новостей. Они опираются на своих союзников в регионе и направляют военно-морские силы в залив", - указал дипломат. По его мнению, "без сдерживания нынешняя ситуация может рано или поздно выйти из-под контроля и привести к новому ненужному региональному конфликту". Тахт-Раванчи призвал Гутерриша применить статью 8 резолюции СБ ООН 598 (1987 г.), принятой для прекращения Ирано-иракской войны. Статья касается реализации "мер по укреплению безопасности и стабильности в регионе" путем выстраивания широкого международного диалога.

