Правительство упростило процедуру экспертизы для получения инвалидности
11:32 21.05.2019 Источник: RNS
Правительство России упростило процедуру проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для получения инвалидности.
В правила вносятся изменения, согласно которым направление на экспертизу будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа без участия гражданина. Бумажные документы будут использоваться только при отсутствии доступа к необходимым информационным системам.
Кроме того, у граждан появится возможность направления запроса на получение копий актов и протокола экспертизы, а также подачи заявлений на обжалование решений МСЭ через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). RNS
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