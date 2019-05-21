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НОВОСТИ

Правительство упростило процедуру экспертизы для получения инвалидности

11:32 21.05.2019 Источник: RNS

Правительство России упростило процедуру проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для получения инвалидности. 

В правила вносятся изменения, согласно которым направление на экспертизу будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа без участия гражданина. Бумажные документы будут использоваться только при отсутствии доступа к необходимым информационным системам.

Кроме того, у граждан появится возможность направления запроса на получение копий актов и протокола экспертизы, а также подачи заявлений на обжалование решений МСЭ через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).  RNS

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