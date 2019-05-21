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Забор в сквере на месте строительства собора святой Екатерины демонтирован

12:00 21.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Забор в сквере на месте строительства собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга демонтирован. Строителям осталось убрать оставшиеся столбы, на которых держалась конструкция, передает корр. ТАСС.

На месте продолжают работать строители, они складывают на землю части забора. На территорию проход пока запрещен, место патрулирует наряд ППС. Рабочие закапывают ямы, которые остались от столбов, подметают дорожки в сквере.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Протестующие требовали дополнительного общественного обсуждения и демонтажа забора, ограждающего место стройки. В настоящее время строительство остановлено, решается в каком формате - референдума или опроса - будет исследоваться мнение горожан.

Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и с соблюдением всех необходимых процедур. В обсуждениях приняли участие 3309 человек, из них 3107 высказались за строительство храма.

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