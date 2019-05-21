США планируют ввести санкции против "Северного потока-2" - Bloomberg
12:05 21.05.2019 Источник: Эхо Москвы
США планируют ввести санкции против проекта «Северный поток-2», — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Рика Перри. Он сделал это заявление в Киеве. США возражают против строительства газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые позволят России поставлять газ в Европу в обход Украины.
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