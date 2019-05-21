Суд вынес приговор эксперту, нашедшему алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе ребенка
12:20 21.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Щелковский городской суд признал виновным в халатности и приговорил к 10 месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщил отец погибшего мальчика Роман Шимко.
"Щелковский городской суд признал Клейменова виновным в халатности и приговорил его к 10 месяцам исправительных работ", - сказал Шимко, уточнив, что Клейменов был также восстановлен в должности. Шимко с решением суда не согласен и обжалует приговор.
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