Суд вынес приговор эксперту, нашедшему алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе ребенка

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Щелковский городской суд признал виновным в халатности и приговорил к 10 месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщил отец погибшего мальчика Роман Шимко.

"Щелковский городской суд признал Клейменова виновным в халатности и приговорил его к 10 месяцам исправительных работ", - сказал Шимко, уточнив, что Клейменов был также восстановлен в должности. Шимко с решением суда не согласен и обжалует приговор.

