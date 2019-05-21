Оюб Титиев попросил об УДО

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Оюб Титиев попросил об условно-досрочном освобождении. Адвокат главы чеченского отделения «Мемориала» подал ходатайство в Шалинский городской суд.

В правозащитном центре сообщили, что приговорённый к четырём годам колонии-поселения Титиев может просить об УДО с 9 мая. К этому времени он отбыл треть срока.



Когда будет рассмотрено прошение об условно-досрочном освобождении, пока не известно.



Руководитель правозащитного центра «Мемориал» в Грозном в марте получил срок по делу о хранении наркотиков. Правозащитники называют дело сфабрикованным. За Титиева вступились многие международные и российские организации. Освободить правозащитника, среди прочих, требовало внешнеполитическое ведомство Евросоюза. Говорит Москва

