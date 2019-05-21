Оюб Титиев попросил об УДО
13:05 21.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Оюб Титиев попросил об условно-досрочном освобождении. Адвокат главы чеченского отделения «Мемориала» подал ходатайство в Шалинский городской суд.
В правозащитном центре сообщили, что приговорённый к четырём годам колонии-поселения Титиев может просить об УДО с 9 мая. К этому времени он отбыл треть срока.
Когда будет рассмотрено прошение об условно-досрочном освобождении, пока не известно.
Руководитель правозащитного центра «Мемориал» в Грозном в марте получил срок по делу о хранении наркотиков. Правозащитники называют дело сфабрикованным. За Титиева вступились многие международные и российские организации. Освободить правозащитника, среди прочих, требовало внешнеполитическое ведомство Евросоюза. Говорит Москва
Новости
- 13:32 21.05.2019
- В Кремле есть уверенность, что возможные санкции США не навредят "Северному потоку - 2"
- 13:20 21.05.2019
- Венесуэла оценила потери из-за экономической блокады США
- 13:00 21.05.2019
- В Элисте обсудят проблемы Каспийского региона
- 12:32 21.05.2019
- В Общественной палате России пройдет "волгоградский день"
- 12:20 21.05.2019
- Суд вынес приговор эксперту, нашедшему алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе ребенка
- 12:05 21.05.2019
- США планируют ввести санкции против "Северного потока-2" - Bloomberg
- 12:00 21.05.2019
- Забор в сквере на месте строительства собора святой Екатерины демонтирован
- 11:32 21.05.2019
- Правительство упростило процедуру экспертизы для получения инвалидности
- 11:20 21.05.2019
- Иран будет решительно защищаться в случае объявления ему войны - постпред Ирана при ООН
- 11:05 21.05.2019
- Опрос констатировал нехватку врачей в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать