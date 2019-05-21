В Элисте обсудят проблемы Каспийского региона
13:00 21.05.2019 Источник: НГ-Online
В Калмыцком госуниверситете (КГУ) 28-30 мая состоится международная научно-практическая конференция «Социально-экономические и экологические аспекты развития Прикаспийского региона». Конференция пройдет под эгидой Минобрнауки РФ и правительства Калмыкии.
Ожидается, что в работе конференции примут участие ученые из вузов Западного Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Ирана и России, объединенных Ассоциацией университетов Прикаспийских государств (АУПГ).
Как сообщили «НГ» в оргкомитете конференции, АУПГ была создана в 1996 году «в целях объединения усилий ведущих ученых и специалистов по решению проблем Каспийского моря и прибрежных территорий»: «Ассоциация сегодня успешно реализует свою миссию в качестве уникальной диалоговой площадки для взаимодействия региональных академических и научных сообществ».
Конференция в Элисте проводится в соответствии с решением XXI Генеральной ассамблеи Ассоциации государственных университетов Прикаспийских государств, принятом в сентябре 2018 года в городе Атырау (Казахстан). На научном форуме планируется рассмотреть актуальные проблемы социально-экономического развития Прикаспийского региона в условиях инновационной экономики, особенности развития современного агропромышленного комплекса, проблемы охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия экосистем Каспийского бассейна, а также вопросы этнокультурного и социокультурного взаимодействия народов региона.
Андрей Серенко
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