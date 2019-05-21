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НОВОСТИ

Венесуэла оценила потери из-за экономической блокады США

13:20 21.05.2019 Источник: RNS

Потери и издержки Венесуэлы из-за экономической блокады США в период с 2015 по 2018 годы составили $130 млрд, сообщил посол Венесуэлы в Москве Карлос Фариа Тортоса.

«Общие потери и издержки для венесуэльской экономики в результате экономической блокады США оцениваются в $130 млрд», — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что этих средств хватило бы, чтобы поддерживать венесуэльскую экономику на протяжении девяти лет.  RNS

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