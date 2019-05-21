В Кремле есть уверенность, что возможные санкции США не навредят "Северному потоку - 2"
13:32 21.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства "Северного потока - 2" несмотря на возможные санкции США.
"Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива", - сказал представитель Кремля журналистам.
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