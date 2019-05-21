0
0
54
НОВОСТИ

В Кремле есть уверенность, что возможные санкции США не навредят "Северному потоку - 2"

13:32 21.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства "Северного потока - 2" несмотря на возможные санкции США.

"Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива", - сказал представитель Кремля журналистам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 21.05.2019
Венесуэла оценила потери из-за экономической блокады США
0
72
13:05 21.05.2019
Оюб Титиев попросил об УДО
0
88
13:00 21.05.2019
В Элисте обсудят проблемы Каспийского региона
0
109
12:32 21.05.2019
В Общественной палате России пройдет "волгоградский день"
0
141
12:20 21.05.2019
Суд вынес приговор эксперту, нашедшему алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе ребенка
0
177
12:05 21.05.2019
США планируют ввести санкции против "Северного потока-2" - Bloomberg
0
190
12:00 21.05.2019
Забор в сквере на месте строительства собора святой Екатерины демонтирован
0
163
11:32 21.05.2019
Правительство упростило процедуру экспертизы для получения инвалидности
0
189
11:20 21.05.2019
Иран будет решительно защищаться в случае объявления ему войны - постпред Ирана при ООН
0
198
11:05 21.05.2019
Опрос констатировал нехватку врачей в РФ
0
207

Возврат к списку