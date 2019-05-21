Террористы могут применять химоружие с беспилотников - глава ФСБ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористические группировки уже располагают материалами для производства химического оружия. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании руководителей органов безопасности (СОРБ) государств - участников СНГ.

"Добыты достоверные сведения об отработке бандитами новых средств и методов осуществления подрывной деятельности, - заявил глава ФСБ. - Преступники располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия. В качестве средств доставки поражающих элементов применяются беспилотные летательные аппараты".

