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НОВОСТИ

Террористы могут применять химоружие с беспилотников - глава ФСБ

15:00 21.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористические группировки уже располагают материалами для производства химического оружия. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании руководителей органов безопасности (СОРБ) государств - участников СНГ.

"Добыты достоверные сведения об отработке бандитами новых средств и методов осуществления подрывной деятельности, - заявил глава ФСБ. - Преступники располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия. В качестве средств доставки поражающих элементов применяются беспилотные летательные аппараты".

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