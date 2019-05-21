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Права венгерской общины на Украине нарушаются больше, чем при СССР - президент Венгрии

14:32 21.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венгрии Янош Адер заявил, что права венгерской общины на территории Украины нарушаются больше, чем в советские времена. Об этом сообщило радио "Свобода".

"Сегодня на Украине права венгерского меньшинства более ограничены, чем во времена советской системы", - сказал он, добавив, что во времена демократии такое состояние является недопустимым.

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