Житель Новокузнецка задержан за призывы устроить теракт в мечети

14:12 Источник: Интерфакс

Житель Новокузнецка стал фигурантом двух уголовных дел за призывы к совершению терактов и экстремизм, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Кузбассу во вторник.

По данным регионального УФСБ, задержанный 23-летний житель Новокузнецка на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" публично призывал устроить теракт в мечети и вести экстремистскую деятельность на почве расовой и национальной ненависти.

