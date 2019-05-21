Житель Новокузнецка задержан за призывы устроить теракт в мечети
14:12 21.05.2019 Источник: Интерфакс
Житель Новокузнецка стал фигурантом двух уголовных дел за призывы к совершению терактов и экстремизм, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Кузбассу во вторник.
По данным регионального УФСБ, задержанный 23-летний житель Новокузнецка на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" публично призывал устроить теракт в мечети и вести экстремистскую деятельность на почве расовой и национальной ненависти.
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