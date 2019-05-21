Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации
15:12 21.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Родственникам разрешено посещать больных в реанимации. Госдума сегодня приняла в окончательном чтении соответствующий закон.
Проект был предложен на рассмотрение палаты группой депутатов и был принят в первом чтении ещё год назад. Родственники и законные представители пациентов получают право присутствовать в отделениях интенсивной терапии и в реанимации.
Комментируя законопроект, председатель Госдумы Вячеслав Володин добавил, что документ долгое время прорабатывался совместно с Минздравом. Говорит Москва
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