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Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации

15:12 21.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Родственникам разрешено посещать больных в реанимации. Госдума сегодня приняла в окончательном чтении соответствующий закон.

Проект был предложен на рассмотрение палаты группой депутатов и был принят в первом чтении ещё год назад. Родственники и законные представители пациентов получают право присутствовать в отделениях интенсивной терапии и в реанимации.

Комментируя законопроект, председатель Госдумы Вячеслав Володин добавил, что документ долгое время прорабатывался совместно с Минздравом.  Говорит Москва

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