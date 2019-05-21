Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Родственникам разрешено посещать больных в реанимации. Госдума сегодня приняла в окончательном чтении соответствующий закон.

Проект был предложен на рассмотрение палаты группой депутатов и был принят в первом чтении ещё год назад. Родственники и законные представители пациентов получают право присутствовать в отделениях интенсивной терапии и в реанимации.



Комментируя законопроект, председатель Госдумы Вячеслав Володин добавил, что документ долгое время прорабатывался совместно с Минздравом. Говорит Москва

